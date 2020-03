Decreto "Cura Italia", l'economia piemontese chiede uno sforzo in più: "E si deve fare in fretta"

Il tempo di leggere con più calma il decreto, comma per comma. Ed ecco che l'economia torinese è pronta ad accogliere il "Cura Italia" annunciato nei giorni scorsi dal premier Giuseppe Conte. Un intervento che soddisfa, ma non del tutto. Infatti le posizioni sono piuttosto distinte tra loro.



"Il Governo ha mosso un importante primo passo nel percorso per sostenere la nostra economia, le imprese e i posti di lavoro, ma questo non basta - dice Dario Gallina, che in questo periodo riveste il duplice ruolo di presidente della Camera di Commercio di Torino e presidente dell'Unione Industriale -. Soprattutto, non alla luce della situazione attuale e del concreto rischio di una dilatazione dei tempi verso la normalizzazione".

I primi effetti si notano sul fronte della cassa integrazione: "Stiamo assistendo a un’impennata delle richieste da parte delle nostre aziende associate: al momento sono state inviate 150 procedure, che interesseranno oltre 14mila lavoratori, appartenenti per lo più al settore metalmeccanico, manifatturiero e dei servizi". Questo però non toglie che "le misure assunte vanno attuate velocemente, ma soprattutto dovranno essere migliorate e integrate".

Per il mondo delle costruzioni, Ance Piemonte - per voce della presidente Paola Malabaila - fa notare però che "manca il riconoscimento della causa di forza maggiore che permetterebbe di sospendere i cantieri senza che le imprese sostengano ulteriori costi e agli appaltatori di essere indennizzati per questo periodo". Numeri alla mano, risulta che al momento, in Piemonte, "il 70% dei cantieri è chiuso o è in via chiusura, il 15% è in forte difficoltà e non può chiudere e un altro 15% è attivo per lavori urgenti”.