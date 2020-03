Ancora niente Messe, per i fedeli, a causa del Coronavirus. Ma anche domani tutte le chiese di Torino e provincia suoneranno le campane a distesa.

A rinnovare l'invito è stato l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, che ha chiesto ai parroci anche per le prossime domeniche di mandare un messaggio "in segno di unità e solidarietà in questo difficile momento e per manifestare la nostra fiducia nella presenza e nell’aiuto del Signore".