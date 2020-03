Coronavirus, Coldiretti Piemonte: "Scegliere farina Made in Piemonte per produzioni davvero tricolori”

“Che farina viene usata? E’ questa la domanda da porsi sia per questa sia per gli acquisti famigliari sia per l’utilizzo industriale. Vogliamo assolutamente ricordare al comparto agroalimentare piemontese, in particolare del distretto dolciario, che, oggi più che mai, per ragioni di sicurezza alimentare ma soprattutto di economia territoriale, è necessario utilizzare la farina derivante da grano italiano. Va, infatti, incentivato in questo momento il #MangiaItaliano, motivo per cui stiamo chiedendo anche alla GDO di privilegiare negli approvvigionamenti sugli scaffali i prodotti del nostro territorio per fermare le speculazioni in atto sulla domanda di prodotti agricoli e alimentari – spigano Roberto Moncalvo Presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale -. Ai consumatori consigliamo di scegliere gli ingredienti badando alla loro provenienza, verificando l’etichetta d’origine e di valorizzare la farina locale acquistando il Made in Italy ed in Piemonte. In questo momento, grazie al servizio della spesa a domicilio tramite le imprese di Campagna Amica, è possibile farsi recapitare a casa tutto l’occorrente per dolci, pane, pasta, pizza e focaccia 100% tricolori”.