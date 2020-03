Coronavirus, dalla Fondazione Martoglio 4 nuove apparecchiature per l'ospedale di Carmagnola

Non si ferma la solidarietà ai tempi del Coronavirus. E la Fondazione Martoglio si allinea a questa ondata di generosità che vede da più parti donazioni e stanziamenti fornendo 4 nuove apparecchiature all'ospedale di Carmagnola.



"Siamo consapevoli che in questo momento di grande emergenza, le risorse vanno concentrate per combattere la pandemia in corso", si legge in una nota ufficiale diffusa dalla Fondazione.



In particolare, si tratta di “Monitor Multiparametrici” che saranno destinati al nuovo reparto COVID 19 del nosocomio della città dove sorgevano gli stabilimenti della Ing. Martoglio-CRD.