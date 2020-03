Coronavirus, il Piemonte dà un giro di vite come la Lombardia: da domani stretta a mercati, uffici pubblici e studi professionali

E' stata questione di ore. Poi, con il governo orientato a non rafforzare le misure restrittive in tutto il Paese contro il contagio da Coronavirus, sono state la Lombardia e il Piemonte a muoversi in autonomia - in base ai loro poteri - per cercare di dare un giro di vite ulteriore.



E così, come Attilio Fontana in Lombardia, anche il governatore del Piemonte Alberto Cirio ha deciso di affondare ulteriormente la lama, sperando così di riuscire a debellare in maniera decisiva l'emergenza.