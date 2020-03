Trasporto pubblico: ANCI raccoglie le segnalazioni dei sindaci Tagliato l'80% dei servizi

"Così, in questi giorni - spiega il vicepresidente di ANCI Piemonte con delega ai trasporti, Maurizio Piazza - ci siamo confrontati con l'assessorato regionale ai trasporti e con l'Agenzia della Mobilità Piemontese e abbiamo deciso di attivare un servizio per raccogliere le istanze che ci arrivano dai territori e trasferirle direttamente all'Agenzia della Mobilità che si è resa disponibile, dopo che gli è stato rappresentato il problema, a ripristinare le corse in caso di necessità e addirittura ad attivare linee di trasporto dedicate all'emergenza".

In concreto, l'associazione dei comuni piemontesi ha deciso di attivare un account di posta elettronica al quale sindaci e amministratori locali potranno inviare le loro segnalazioni: sarà sufficiente mandare una mail all'indirizzo emergenza@anci.piemonte.it



"In questi giorni - spiega Maurizio Piazza - abbiamo assistito ad una drastica riduzione delle corse di treni e bus. Riduzione che in alcuni casi ha sfiorato l'80% e non solo per la progressiva assenza di utenti, ma anche per garantire la sicurezza del personale. Siamo consapevoli della situazione e sosteniamo l'invito del governo a rimanere in casa il più possibile, ma dobbiamo al contempo tenere conto delle esigenze dei numerosi comuni piemontesi che rischiano di rimanere letteralmente isolati a causa delle restrizioni imposte dal Decreto Legge. In molti casi, nelle aree interne e periferiche, diventa persino difficile garantire i servizi essenziali o rispondere a necessità elementari, come l'approvvigionamento di generi alimentari. Da qui l'idea di fare nostre le segnalazioni dei sindaci e di inoltrarle all'Agenzia della Mobilità Piemontese, dopo averle attentamente vagliate".