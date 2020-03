Coronavirus, annullato il flash mob di Corso Regina Margherita a Torino

Annullato il flash mob di questa sera in Corso Regina Margherita 134 a Torino: la cantante Agnese Conforti avrebbe dovuto interpretare “L'italiano” di Toto Cutugno da un balcone, invitando i cittadini a fare altrettanto dalle proprie abitazioni.

L'iniziativa, per cui era prevista la diretta tv a “Domenica live” su Canale 5, è stata cancellata per la morte della mamma di Piero Chiambretti a causa del coronavirus. La decisione è stata presa da Mediaset in solidarietà al proprio conduttore.

Il flash mob era organizzato dai promotori della pagina Facebook Psicologia e Musicoterapia in collaborazione con l'associazione Alma Ata LGBT+: “Dato l'incremento del numero dei morti – hanno fatto sapere – riteniamo opportuno annullare”.