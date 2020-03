Da Cuba per aiutare l'Italia 52 medici e infermieri: il racconto e le emozionanti immagini dell'imprenditore saluzzese Valter Rosso (VIDEO)

Cuba ha inviato in Italia un'equipe di 52 tra medici e infermieri per aiutare l'Italia. Saranno impiegati in una delle zone più colpite d'Italia, Crema.

Sono partiti dall'aeroporto Jose Marti de L’Avana, scalo a Fiumicino e arrivo a Milano alle 18,20.

Lì, per prendere lo stesso volo Alitalia diretto a Roma, c'era Valter Rosso, imprenditore saluzzese trapiantato a Torino. Questo il video che ci ha mandato.





Una grande emozione quella che ha provato nel vedere questa schiera di camici bianchi, immunologi e virologi soprattutto, pronti a dare una mano all'Italia. "È stata una esperienza molto toccante ed io sono felice di aver potuto viverla... forza, ce la faremo... Viva Cuba e Viva l'Italia", scrive su Facebook.

“Vedere queste persone venire in soccorso del nostro Paese mi commuove. Stiamo vivendo un momento particolare dove il valore della solidarietà torna a scaldare i cuori. E' stato davvero un momento intenso e non ho potuto non gridare, vedendoli tutti insieme: Viva Cuba” - ha raccontato.

“Impossibile non provare gratitudine per un popolo che ci sta offrendo il proprio aiuto. Al check-in tutti i medici hanno salutato le proprie mogli e i propri figli, poi con le due bandierine in mano, una italiana e una cubana, si sono diretti verso l’imbarco. Ognuno con la sua valigia, ognuno con la mascherina sul naso e sulla bocca. Sono scene che non dimenticherò mai più".