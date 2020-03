Magliano (Moderati): "Passeggiate consentite alle persone con autismo e a chi le accompagna"

"Faccio mia la richiesta della Presidente della CPD (Consulta per le Persone in Difficoltà) Francesca Bisacco al Presidente Cirio, alla Sindaca Appendino e alle Giunte regionale e comunale: come già garantito anche alle persone con necessità mediche o sanitarie, sia concesso anche alle persone con autismo e ai loro accompagnatori di poter effettuare passeggiate, nella più rigorosa osservanza delle norme di sicurezza, anche in questi giorni di emergenza", dichiara Silvio Magliano, Presidente del Gruppo Consiliare Moderati presso il Consiglio Regionale e Capogruppo dei Moderati in Sala Rossa.

"L'interruzione della propria routine, lo stress e l'impossibilità di poter contare su momenti di distensione e svago all'aria aperta possono avere, sulle persone con autismo, conseguenze anche gravi o gravissime, come aggressività nei confronti dei familiari, autolesionismo o crisi epilettiche. Si disponga dunque una deroga al Decreto per consentire momenti di uscita a queste persone e ai loro accompagnatori, sempre nella più totale sicurezza e nel rispetto meticoloso di tutte le precauzioni necessarie alla salvaguardia della salute di tutti. Il "diritto alla passeggiata" sia garantito a chi presenta un'autocertificazione e una copia del verbale della Legge 104".

"I Pubblici Ufficiali preposti ai controlli siano preparati a gestire simili casi. Le persone con autismo siano equiparate, nel diritto a uscire, alle persone con gravi e comprovati problemi di salute: tuteleremo così una fascia già fragilissima della popolazione. Ci sono Comuni che si sono già mossi in questa direzione: condivido la scelta", conclude Magliano. "Rinnovo con forza il mio ultimo appello, in attesa che le Istituzioni rispondano".