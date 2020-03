Chieri, Sicchiero: "Nessuno stop alla raccolta differenziata"

"La raccolta differenziata a Chieri prosegue come sempre, non c’è nessuna sospensione. Mi appello ai cittadini affinché continuino regolarmente a differenziare i rifiuti. L’unico cambiamento, come comunicato dal Consorzio Chierese per i Servizi, riguarda coloro che sono positivi al Covid-19 o in quarantena: esclusivamente per questi casi i rifiuti domestici non devono più essere differenziati. Per tutti gli altri, nulla cambia". Lo precisa il Sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero, preoccupato del fatto che la comunicazione del Consorzio possa essere erroneamente interpretata come uno stop generalizzato alla raccolta differenziata.

"Inoltre, mi è stato segnalato più volte un eccessivo afflusso di persone negli uffici postali per pratiche non urgenti, anche di persone provenienti da paesi limitrofi in cui è pur presente un ufficio postale - prosegue il sindaco - Voglio nuovamente ricordare ai cittadini di recarsi agli Sportelli solo ed esclusivamente per casi di necessità, rispettando le misure di distanziamento e di accesso agli Sportelli, e che non è motivo valido recarsi agli uffici postali di Chieri se nel paese di residenza è presente un ufficio postale. Quanto prima vedremo di intervenire con il posizionamento di transenne, in modo da consentire un accesso più regolato".