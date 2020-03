Coronavirus, parte lo sportello di sostegno psicologico telefonico per cittadini e operatori sanitari del Gruppo Abele

Stress, senso di solitudine, isolamento. L’altra faccia, quella meno pubblica, dell’emergenza coronavirus è quella che si sta vivendo all’interno delle case dove giorno per giorno il rischio che monti la paura si fa sempre più possibilità concreta.

Per questo, il Gruppo Abele ha attivato da oggi, 23 marzo, una linea telefonica Covid-19 in orario 15 – 20, 7 giorni su 7, per sostenere e supportare la cittadinanza, gli operatori sanitari e tutti coloro che vivono una situazione di sofferenza e disagio provocata da questo grande stravolgimento della nostra quotidianità.

Il progetto è supportato grazie al contributo della Compagnia di San Paolo.

Numero di telefono: 011 3841040

Attivo: Sette giorni su sette dalle ore 15 alle ore 20