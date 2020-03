Speciale Coronavirus: approfondimento in diretta con tutte le testate Morenews

Il gruppo editoriale Morenews coprendo gran parte del territorio italiano ha quotidianamente il polso della situazione che l'Italia sta attraversando in un momento storico quasi indefinibile. Per cercare di fare chiarezza sull'emergenza Coronavirus tutti i nostri giornali oggi saranno in diretta con Linea Italia Piemonte coinvolgendo le zone della Liguria, Piemonte e Lombardia con collegamenti in webcam. Alle ore 17.00 saranno collegate le testate liguri mentre alle ore 18.00 quelle piemontesi.

Ecco dove potrete seguire e nostre dirette:

LIGURIA

www.sanremonews.it www.imperianews.it con Carlo Alessi, ospite: Stefano Ferlito, Dirigente del 118

www.savonanews.it con Luciano Parodi, ospite: Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito

www.lavocedigenova.it con Alberto Bruzzone, ospite: Silvia Arcari, farmacista di Genova

PIEMONTE

www.lavocediasti.it con Gabriele Massaro, ospite Maurizio Rasero sindaco di Asti

www.torinoggi.it www.24ovest.it www.chivassoggi.it www.piazzapinerolese.it www.grugliasco24con Cinzia Gatti, ospite: Massimo Giuntoli, Presidente dell'Ordine degli Architetti di Torino

www.targatocn.it con Cristina Mazzariello porterà la sua esperienza di donna incinta ai tempi del Coronavirus

www.vconews.it con Alessandro Cobianchi, ospite: Alberto Preioni capogruppo Lega in regione

www.newsbiella.it con Mauro Benedetti, ospite dott. Domenico Calvelli presidente coordinamento ordine commercialisti Piemonte e Valle D'Aosta

La diretta verrà trasmessa su tutte le pagine facebook dei quotidiani indicati e sarà possibile intervenire con domande e opinioni.