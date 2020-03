Torino, con i mercati chiusi in Circoscrizione 4 code “chilometriche” fuori dai supermercati [VIDEO]

Code “chilometriche” fuori dai supermercati della Circoscrizione 4: è questo uno dei dati più evidenti durante il primo lunedì di chiusura dei mercati rionali, quest'ultima voluta dalla Sindaca Appendino per riorganizzare le modalità di vendita a causa del rischio contagio da coronavirus.

Come ampiamente annunciato nella giornata di domenica, anche i tre mercati dei quartieri San Donato, Campidoglio e Parella sono stati chiusi: nessun banco e nessun cliente in circolazione in Piazza Barcellona, Corso Svizzera e Piazza Campanella, per un'atmosfera che da piena di vita si è lentamente trasformata in un deserto silenzioso difficile da prevedere solo un mese fa.

Moltissimi cittadini si sono però riversati sulla grande distribuzione, con più o meno ordinate file lunghe anche interi isolati. Particolarmente significative, a questo proposito, sono le immagini arrivate dai più grandi centri commerciali del territorio come Il Gigante a Parella, Pam a Borgo Campidoglio e Coop Parco Dora nel basso San Donato.