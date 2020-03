Camminava per Moncalieri, incurante del decreto anti coronavirus, con droga e mille euro in tasca: denunciato

C'è ancora chi va in giro, incurante dei decreti anti coronavirus, ma soprattutto c'è chi lo fa anche per spacciare (o acquistare droga), come se nulla fosse.

La Polizia Municipale di Moncalieri ha fermato e denunciato nel pomeriggio di ieri un 24 enne che camminava come se niente fosse in pieno centro, incurante dei recenti decreti. Quando ha visto la pattuglia avvicinarsi a lui, il giovane ha iniziato a scappare, convinvendo gli agenti ad inseguirlo subito: nel giro di poche centinaia di metri il 24enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato.

Nel suo zaino sono stati trovati 50 grammi di marijuana e in tasca aveva mille euro in contanti, probabile frutto di attività di spaccio. Tutta la roba è stata sequestrata e per il giovane è scattata la denuncia.