Coronavirus, violano il decreto e vanno dal barbiere: denunciati

Il fatto è accaduto ieri in via Cottolengo. Gli agenti della Divisione PAS hanno notato due uomini scendere dall’auto i quali dopo aver aperto una serranda chiusa sono entrati nel locale per poi richiudere la serranda alle loro spalle.

Entrando nel locale, i poliziotti hanno appurati che si trattava di una barberia. All’interno, oltre ai due clienti, due cittadini marocchini, naturalmente c’era anche il titolare dell’esercizio loro connazionale. Tutti e tre sono stati denunciati in stato di libertà per la violazione prevista dal DPCM.

Il proprietario dell’auto con la quale i clienti sono giunti in via Cottolengo è stato anche sanzionato poiché non era in possesso della carta di circolazione del veicolo.