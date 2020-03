Sul Torinese torna l'inverno, ma con poche precipitazioni

Come anticipato l’ingresso di aria fredda pilotata da un’alta pressione su Europa orientale ha fatto abbassare notevolmente le temperature, e le manterrà in formato invernale almeno fino a giovedì incluso. Risalgono nel weekend. Precipitazioni poche, giovedì possibile neve fino in pianura.

A Torino quindi avremo questa situazione

Oggi e mercoledì 25 marzo

Cielo nuvoloso questa mattina ma con nubi in graduale dissolvimento a partire da est durante la giornata. Poi per lo più sereno o poco nuvoloso. Temperature in drastico calo da oggi, poi rimarranno stazionarie. Valori minimi da domani diffusamente sotto lo 0 (fino -2/-3 °C) ove non ci sarà vento, con gelate estese. Massime che complice il sole potranno arrivare fino 10 °C. Venti oggi moderati o localmente forti da nord/nordest, in calo dal tardo pomeriggio. Poi rimarranno sempre dai settori settentrionali ma per lo più deboli.

Giovedì 26 Marzo.

Ancora temperature sotto la media ma in graduale rialzo dalla serata. Possibili precipitazioni in serata, a causa un minimo di bassa pressione che interesserà principalmente il centro-sud Italia. Venti ancora deboli nordoccidentali.

Da venerdì 27 Marzo

Temperature in media e tempo stabile almeno fino a sabato, poi si prospetta un periodo più instabile a cominciare da domenica, ma la tendenza è da confermare.

Previsioni locali

Torino

