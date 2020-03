Cub Piemonte proclama lo sciopero per la giornata di domani

La Cub Piemonte ha deciso di indire uno sciopero a livello regionale per l'intera giornata di domani, mercoledì 25 marzo, per i settori metalmeccanico, chimico, commercio turismo e servizi, distribuzione moderna organizzata, tessile, distribuzione cooperativa, cooperative sociali, logistica e servizi.

Tale agitazione viene indetta con la seguente piattaforma di richieste:

- Il blocco immediato e fino al termine dell’emergenza di tutte le attività produttive non essenziali.

- Ammortizzatori sociali al 100%; un reddito garantito per precari, autonomi e disoccupati.

- Garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali per il futuro.

- La garanzia delle condizioni di tutela individuale e dei D.p.i.

- Controlli stringenti a garanzia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro