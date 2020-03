Coronavirus, 30mila mascherine per gli operatori delle case di riposo piemontesi

Trentamila mascherine in arrivo per gli operatori delle case di riposo piemontesi. Ad annunciarlo è la consigliera regionale della Lega Salvini Sara Zambaia, che chiarisce come siano in distribuzione i dispositivi di protezione nelle strutture socio assistenziali per anziani.

“Diecimila – chiarisce l’esponente del Carroccio- sono già state acquistate e distribuite grazie all'Alleanza delle Cooperative, e altre 12.000 sono disponibili per i servizi territoriali. L’RSA di Pianezza avrà 57 pezzi, La Residenza al Castello di Alpignano 134 e infine 39 andranno a Collegno”. “Ovviamente, - continua Zambaia -, si continuerà a lavorare affinché il numero di mascherine possa essere ulteriormente incrementato, rispondendo alle esigenze del mondo del socio-assistenziale”.

“Sappiamo quante siano le difficoltà nel reperire i dispositivi di protezione individuale e, come per il comparto Sanità, anche gli Enti gestori dei Servizi sociali sono in affanno e devono assicurare adeguate condizioni di sicurezza ai propri operatori, che lavorano a contatto con i soggetti più deboli” conclude la consigliera del Carroccio.