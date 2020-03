Coronavirus: Consiglio regionale Piemonte in videoconferenza, primo in Italia

“#iorestoacasa” e “#andràtuttobene”. Sono queste le scritte sugli striscioni che verranno appesi sulla facciata del palazzo della Regione Piemonte, in piazza Castello.

Un provvedimento che è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Regionale, convocato questa mattina in videoconferenza dopo tre settimane di stop imposte dal Coronavirus. Il Piemonte è la prima Regione d’Italia a convocare una seduta online: è la prima volta che accade nei 50 anni di storia dell’ente

“Mando un abbraccio ai piemontesi – ha detto il Presidente di Palazzo Lascaris Stefano Allasia, in apertura di seduta – per questa situazione drammatica che stanno affrontando, come il resto del mondo”.

All’ordine del giorno l’esame del Bilancio di previsione 2020-2022, la Legge di stabilità 2020-2022 e il Def triennale. Atti “particolarmente necessari in questo momento d’emergenza”, come sottolineato dal Consigliere Gianluca Gavazza, membro dell’ufficio di presidenza.