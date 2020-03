Coronavirus, Preioni (Lega): L’abbandono di animali domestici è un atto indegno ed è un reato

"L’abbandono di animali domestici è un atto indegno ed è un reato". Alle parole dei giorni scorsi del Commissario Borrelli si aggiunge l’accorato appello a non abbandonare gli animali, raccolto stamane dal capogruppo leghista in regione Piemonte, Alberto Preioni.

“Non è semplicissimo gestire un animale domestico, con le sue abitudini e necessità quando già si è costretti a stare in casa e con le limitazioni alle passeggiate – commenta Preioni – ma i piccoli sacrifici del quotidiano sono ripagati dall’inestimabile vantaggio della presenza dei nostri compagni a quattro zampe nelle nostre vite. Penso agli anziani, che sono la categoria più gravata da questa emergenza e che sicuramente trova nella compagnia dell’animale il più potente antidepressivo naturale e ai bambini, la cui propensione al gioco e al contatto, può trovare in cani e gatti la valvola di sfogo affettiva oggi come non mai”.