Moncalieri, infermiere del Santa Croce posta video virale: "Siamo in guerra contro il coronavirus, non molliamo!" (VIDEO)

Un video che in fretta è divenuto virale è stato postato nella giornata di oggi, 26 marzo, dal sindaco di Moncalieri Paolo Montagna sulla sua pagina Facebook.

"Noi vogliamo ringraziare le nostre famiglie.. che ormai si stanno abituando a scambiarci per alieni ... Loro sono la vera forza, il vero motore, che ci permette di non mollare ... perché là dentro ... è davvero una guerra”, ha scritto l'autore del video, Andrea, infermiere della Rianimazione dell'ospedale Santa Croce.

"Caro Andrea, cari medici, cari infermieri, cari operatori sanitari e non, cari volontari. Siamo noi a ringraziarvi, perché senza di voi questa guerra l’avremmo già persa. La nostra Moncalieri non vi ringrazierà mai abbastanza e non dimenticherà mai i vostri sacrifici", ha scritto il sindaco Montagna.

"Cari concittadini, è il tempo di continuare a marciare al loro fianco, aiutandoli a combattere questa guerra", ha aggiunto il sindaco, rinnovando il consueto appello: "Restiamo a casa".

Intanto, il Comune di Moncalieri ha trovato un accordo con il Banco Alimentare per aiutare nell'approvvigionamento coloro che sono costretti alla quarantena. Nei prossimi giorni verranno definite le modalità e come gestire le situazioni più a rischio.