Magliano: "Non teniamo fermi i lavoratori che oggi potrebbero essere fondamentali nel supporto alle famiglie"

Le possibilità sono molte. Un esempio: le aziende che erogano il Servizio Comunale Trasporto Disabili potrebbero mettersi a disposizione delle famiglie, per le quali anche incombenze quali la spesa quotidiana o una puntata in farmacia rischiano, in queste settimane, di diventare proibitive. Gli "equipaggi" di Tundo e A&T potrebbero, tra le altre prestazioni ipotizzabili, (accompagnare a) fare la spesa e ritirare la spesa stessa. La Città di Torino, che peraltro ha già a bilancio i fondi per pagare il servizio non erogato in questo periodo, ha la possibilità di diventare esempio per altre Amministrazioni.