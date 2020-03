Dormitori per il personale sanitario: pronti i locali di Rivoli e Bussoleno

L’Asl To3 sta allestendo sul territorio dormitori per il personale sanitario impegnato negli ospedali e che non può o preferisce non tornare nella propria abitazione durante questo periodo di emergenza.

È già stata attrezzata a Rivoli una prima struttura, grazie al forte impegno del sindaco Andrea Tragaioli e dell’amministrazione comunale e con l’aiuto operativo della Brigata Taurinense. I locali sono stati messi a disposizione dalla Croce Rossa di Rivoli, nella propria sede di via Lipari, e inizieranno a essere utilizzati da medici, infermieri e operatori sanitari dell’Asl nei prossimi giorni: sono state allestite 18 brandine complete di bagni e docce, ed è disponibile una sala con tavoli, sedie, frigorifero, forno a microonde e bollitori per bevande calde.

Sarà pronto invece a partire da lunedì prossimo, 30 marzo, lo spazio messo a disposizione dalla Croce Rossa di Susa, nella sede di Bussoleno: ci saranno 20 posti letto dotati di servizi igienici, riscaldamento e cucina, che la Croce Rossa si sta occupando di predisporre in questi giorni.

L’Asl si sta attivando inoltre per reperire spazi idonei anche a Pinerolo, per consentire agli operatori dell’ospedale Agnelli di avere un punto di appoggio non lontano dalla struttura.

“Fin dall’inizio dell’emergenza abbiamo cercato una soluzione di questo genere, che potesse venire incontro a un’esigenza del personale sanitario impossibilitato a tornare a casa - spiega il Direttore Generale dell’Asl To3 Flavio Boraso -. Ringrazio la Croce Rossa, le amministrazioni e le associazioni che stanno dando il loro prezioso contributo in questo momento difficile”.