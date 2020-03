Emergenza coronavirus, ecco il nuovo modulo per autocertificarsi in caso di spostamenti

Come annunciato nelle scorse ore dal capo della Polizia di Stato, prefetto Franco Gabrielli, nel corso di un’intervista televisiva, il modulo per l’autocertificazione degli spostamenti cambia ancora.

Un’esigenza, aveva specificato Gabrielli, motivata dalla necessità di aggiornarlo alle ultime disposizioni decise dal decreto approvato martedì dal Consiglio dei ministri e anche per “intercettare i quesiti dei cittadini”.

Gabrielli ha altresì rimarcato che le violazioni appurate nel corso degli accertamenti effettuati finora (110.000 comportamenti non corretti, sanzionati sulla base dell’art. 650 del c.p., su due milioni e mezzo di soggetti controllati) non cadranno nel dimenticatoio (per approfondire il tema, vi invitiamo a CLICCARE QUI per rivedere la video-intervista realizzata ieri con l'avvocato Alberto Pasta).

Il nuovo modulo, che potete scaricare dal sito del Ministero dell'Interno o tramite pdf allegato a questo articolo, comprende ora una specifica voce che tiene conto di eventuali limitazioni regionali e contempla la possibilità, in merito agli spostamenti per assoluta urgenza, di “trasferimenti in comune diverso” da quello in cui si risiede.