Agricoltura, la Regione Piemonte aumenta all'80% l'assegnazione di anticipo del gasolio agricolo per il 2020

A seguito dell’emergenza COVID-19 e in considerazione delle restrizioni agli spostamenti imposti dai Decreti assunti, e della necessità da parte degli agricoltori di disporre del buono per il prelievo del carburante agricolo agevolato, per la campagna Utenti motori agricoli 2020, la Regione Piemonte incrementa la percentuale di acconto assegnabile portandola dall'attuale 50% del gasolio consumato nell'anno precedente all'80%.