Allasia: "Accendiamo un faro sull'endometriosi"

"L'endometriosi è una malattia altamente invalidante, è pertanto bene parlarne e sostenere tutte le iniziative che possano accendere un faro su questo male. Si tratta di una patologia ancora troppo poco conosciuta che solo in Italia colpisce circa tre milioni di donne e che è causa del 30-40% dei casi di infertilità femminile". Così afferma Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’endometriosi.

Allasia ha sottolineato l'importanza di promuovere una più diffusa informazione su una malattia dall'impatto personale e sociale alto, sia in termini di riduzione della qualità della vita di coloro che ne sono colpite, sia in termini di costi diretti e indiretti. "Nel 2017 la Regione Piemonte si è dotata di uno strumento legislativo per aiutare le donne a far fronte all'endometriosi, che colpisce le donne in età riproduttiva e risulta tanto diffusa quanto difficile da diagnosticare", ha aggiunto il presidente.