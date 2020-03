Chieri, Sacco-Varaldo (FI): “Un kit con mascherina e guanti ad ogni famiglia della città"

“Regione e Asl sono in prima linea per ottenere e garantire il più possibile i dispositivi al personale sanitario che deve poter lavorare in sicurezza, ma è necessario che anche i cittadini che vanno al lavoro o che escono per fare la spesa o per recarsi in farmacia siano dotati di dispositivi di sicurezza. In questo il Comune di Chieri, come peraltro fatto già da altri comuni e regioni, può giocare la sua partita": lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali Rachele Sacco e Tommaso Varaldo.

"Lanciamo un appello al Sindaco e uno a tutta la cittadinanza chierese. Al Sindaco chiediamo di attivarsi, coinvolgendo tutto il Consiglio Comunale, per trovare la modalità più idonea e meno onerosa affinché ogni famiglia chierese possa ricevere un kit con mascherina e guanti. A tutta la cittadinanza, alle aziende e alle associazioni chiediamo di fare squadra e supportare con idee e proposte l’amministrazione in questa operazione necessaria a tutelare la salute di tutti e che potrà essere un esempio da seguire per altri comuni di dimensioni rilevanti”.