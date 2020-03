Coronavirus, stop agli spettacoli al Regio. Leon:"Lavoratori usano ferie pregresse e banca ore"

“Il Regio non è in difficoltà finanziaria da oggi: in questo momento i lavoratori stanno consumando le ferie pregresse e la banca ore”. Sono questi gli interventi messi in campo dal teatro lirico torinese per fronteggiare lo stop agli spettacoli, balletti e concerti - dettagliati dall’assessore comunale alla cultura Francesca Leon oggi durante la Commissione Comunale sull’impatto del Coronavirus sul comparto - su sollecitazione della consigliera del Pd Francesca Patriarca.

“A bilancio – ha spiegato l’esponente della giunta Appendino – abbiamo messo sempre le stesse risorse per la fondazione lirica. Si dovranno valutare le entrate del Fus ed altre risorse che arriveranno dal Mibac. Accanto al calo degli ingressi, ci sono anche stati costi di gestione inferiori: bisognerà valutare i risparmi per l’attività ridotta”.

Il Regio andrà ad approvare il bilancio il 31 marzo. “Un’azione – ha chiarito però Leon – che non potrà andare a compimento perché il ministero non ha ancora nominato il revisore conti. In ogni caso ci sarà un consiglio d’indirizzo per valutare come portare avanti il piano che era stato approntato”.