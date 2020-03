Gtt, emergenza Coronavirus: accordo tra azienda e sindacati per il sostegno al reddito

I problemi economici causati dall’emergenza sanitaria sul trasporto pubblico sono enormi. L’azienda e tutte le organizzazioni sindacali firmatarie ritengono importante, sin da questa comunicazione, sollecitare le istituzioni del territorio (Città di Torino , Regione Piemonte, Agenzia della Mobilità) ed il Governo Nazionale affinché siano assicurate anche in futuro le risorse per mantenere alto il livello del servizio del trasporto pubblico e garantire il reddito dei lavoratori. A partire da queste premesse condivise, ieri 27 marzo 2020 Gtt e tutte le sigle sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna, Fast-Confsal, Usb-Lavoro Privato), hanno siglato un accordo. Si tratta di un atto importante per la tutela dei lavoratori, del presente, e del futuro dell’Azienda.

In sintesi, l’intesa riguarda: la disciplina del Fondo Bilaterale di Solidarietà e del Fondo di Integrazione Salariale, per fare fronte alle conseguenze nell’azienda dell’emergenza Covid 19, secondo regole eque, trasparenti e che tengono conto delle esigenze organizzative dell’azienda; l’introduzione di alcuni specifici istituti per questa fase tra cui in particolare una polizza assicurativa per chi è affetto da Covid-19.