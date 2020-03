Coronavirus, Cerutti (Lega): "Interrogazione su sospensione pronto soccorso per ribadire che riapriranno"

“La volontà di sospendere temporaneamente l’attività dei punti di primo intervento di Giaveno, Venaria e Lanzo permetterà di indirizzare il personale in servizio presso queste unità operative verso le strutture maggiormente coinvolte nell’emergenza epidemiologica in atto. Una volta superata l'urgenza, come già ampiamente dichiarato dall’assessorato alla sanità, si provvederà al ripristino del normale funzionamento dei pronto soccorso in questione”: così Andrea Cerutti, vicepresidente del gruppo regionale Lega Salvini Piemonte, torna sulla questione che ha allarmato i territori coinvolti e annuncia di aver depositato un’interrogazione sull'argomento.

“Siamo di fronte ad un'emergenza sanitaria senza precedenti - sottolinea Cerutti - ed è fondamentale che tutti comprendano che ogni decisione presa in questi momenti critici è dettata dall’urgenza e dall’estrema necessità di fare tutto il possibile per debellare il COVID-19. Le strutture di Giaveno, Venaria e Lanzo riprenderanno ad essere un punto di riferimento per i Cittadini non appena il quadro sanitario della nostra provincia lo consentirà”.