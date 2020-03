In attesa della riapertura del mercato, il regalo della regista spagnola agli amanti di Porta Palazzo

“Da quando è iniziato tutto questo mi sono chiesta costantemente come avrei potuto aiutare: ci incontreremo di nuovo nei cinema per condividere e guardare i film insieme, godendo ancora più di prima”: con queste parole, postate sul proprio profilo Facebook, la regista spagnola Maite Vitoria Daneris ha annunciato la messa a disposizione gratuita, per tutta la durata dell'emergenza coronavirus, del proprio film “El lugar de las fresas” (Il posto delle fragole), girato nel 2013 e ambientato al mercato di Porta Palazzo.

In attesa di poter di nuovo tornare a fare la spesa in Piazza della Repubblica, quindi, tutti gli amanti di Porta Palazzo potranno godere “da casa” dell'atmosfera del più grande mercato all'aperto d'Europa. Gli spettatori lo faranno attraverso la storia di Lina, storica operatrice del mercato dei contadini, e del suo fedele collaboratore Hassan, all'epoca giovane migrante di nazionalità marocchina alla ricerca di un lavoro.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la sezione documentari del Torino Film Festival e si inserisce in una programmazione giornaliera sulla pagina Facebook e sull'account Instagram TFF Doc: “L'idea – spiega il curatore della sezione Davide Oberto – è nata un po' per caso dopo la condivisione di alcuni documentari messi a disposizione gratuitamente dai registi. Con Maite abbiamo pensato che sarebbe stato bello regalare a tutti El Lugar proprio nel momento di chiusura dei mercati torinesi”.