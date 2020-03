Scossa di terremoto in provincia di Torino: epicentro a Coazze

Terremoto in provincia di Torino. Intorno alle 9.11 i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una scossa - con una magnitudo di 3.4- nella zona di Coazze e Giaveno, ad una profondità di circa 20 chilometri. "Al momento - commenta l'assessore regionale alla Protezione Civile Marco Gabusi - non ci sono segnalazioni di danni".

“La Protezione civile regionale - prosegue l’esponente della Giunta Cirio - ha avviato una verifica sul territorio nei paesi interessati dall’evento: Coazze, Giaveno, Valgioie, Cumiana, Cantalupa, Pinasca, Inverso Pinasca, Perosa Argentina, Roletto, Frossasco, Villar Perosa, Pomaretto, San Pietro Val Lemina, che al momento non segnalano danni. In Corso Marche continua l’attività di monitoraggio del territorio per intervenire in caso di necessità”.

Il movimento è stato percepito nitidamente dai residenti della Val Sangone, Val Susa, della zona sud ed ovest di Torino, nel Pinerolose e nella pianura che si estende verso il Cuneese. I Carabinieri hanno messo in atto controlli del territorio.

Decine i post su Facebook di persone che segnalano di aver percepito il terremoto, da Borgaretto a Santa Rita nel capoluogo piemontese.