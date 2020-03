Confesercenti, attivo il nuovo sito con le attività che fanno consegne a domicilio

È online da oggi www.laspesaservita.it, il nuovo sito dedicato all'elenco, realizzato e curato da Confesercenti, delle attività commerciali che fanno le consegne a domicilio a Torino e provincia.

Il sito si caratterizza per una nuova e più chiara veste grafica e soprattutto per un form che consente la ricerca per Comune, codice di avviamento postale e settore merceologico, nonché ricerche per parole-chiave o con due o più campi abbinati; rimane la mappa per la geolocalizzazione già presente nella vecchia versione dell'elenco, fino a ieri ospitato nel sito di Confesercenti.