Emergenza Covid-19, la Cassa di Risparmio di Saluzzo dona 50mila euro per l'ospedale Civile

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., Gruppo BPER, in data 27 marzo u.s., ha deliberato, a sostegno dell’emergenza COVID-19 lo stanziamento di 50.000 euro (di cui € 10.000 già erogati in data 25/03) a favore dell’associazione “Officina delle Idee - per il futuro del Ospedale Civile di Saluzzo” da destinare alla raccolta fondi per l’Ospedale Civile di Saluzzo, centro adibito alla cura dei pazienti affetti da COVID-19.