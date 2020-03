Coronavirus, Fregolent (Iv): "Il governo impedisca alla Regione Piemonte di trasferire i positivi nelle Rsa"

"Lo spostamento di malati di Coronavirus nelle Residenze sanitarie assistenziali potrebbe causare una strage. Il governo intervenga per annullare la delibera della Regione Piemonte sul trasferimento di pazienti contagiati". E' quanto chiede il deputato di Italia Viva, Silvia Fregolent, in una interrogazione presentata oggi, lunedì 30 marzo, alla Camera dei Deputati.

"L'emergenza sanitaria da Coronavirus sta mettendo a dura prova la tenuta del sistema sanitario nazionale ed in particolare quello piemontese. La regione Piemonte è infatti tra le più colpite in Italia per casi positivi, vittime e ricoveri in terapia intensiva nonostante i tamponi effettuati siano minori rispetto ad altri territori. Tutti hanno diritto ad essere curati, ma è evidente che mettere a contatto, seppur con le precauzioni dovute, pazienti positivi al virus con i degenti delle Rsa, spesso anziani malati cronici non autosufficienti e polipatologici, possa rappresentare un pericolo enorme per i soggetti deboli maggiormente a rischio", conclude Fregolent.