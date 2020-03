Coronavirus, dal ministero della Difesa nuovo materiale sanitario con destinazione Caselle [FOTO]

Arrivano i "rinforzi" per combattere il Coronavirus anche in Piemonte. A mandarli, è il Ministero della Difesa, che grazie agli uomini dell'Esercito e dell'Aeronautica militare sta distribuendo in varie zone d'Italia materiale sanitario.

In particolare, nelle prime ore di oggi un volo è decollato da Ciampino con destinazione Catania, mentre nel corso del pomeriggio sarà la volta di alcuni aerei in partenza da Fiumicino - carichi di mascherine e altra strumentazione per un totale di 5.500 chili - che atterreranno a Torino Caselle e a Malpensa, per essere consegnati tra Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna.

Si tratta, si legge in una nota ufficiale diffusa dal ministero, di "attività di supporto, fortemente volute dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini", in cui "le Forze Armate stanno assicurando queste attività in concorso con il Dipartimento della Protezione Civile e agli altri Dicasteri impegnati per fronteggiare l'emergenza Coronavirus".



Ad arrivare a Torino e a Malpensa sarà un C-130J, mentre un C-27J trasporterà generi sanitari verso l'aeroporto di Venezia.



"L'emergenza COVID-19 ha messo in campo uno sforzo importante delle Forze Armate con l'intervento di oltre 10.000 militari, gestiti e coordinati dal Comando Operativo di vertice Interforze della Difesa, che dall'inizio dell'emergenza hanno concorso nell'applicazione delle necessarie misure di contrasto al Covid-19. All'impegno del personale si è aggiunto anche l'importante sforzo logistico che fino a oggi ha visto l'impegno complessivo di oltre 800 mezzi di vario tipo oltre a circa 6750 posti letti distribuiti nelle strutture militari rese disponibili per l'emergenza su tutto il territorio nazionale".