Povertà da Coronavirus, a Torino raccolta fondi e mail per donare il cibo

Un conto corrente per la raccolta fondi, oltre ad una mail per le donazioni di cibo e altri beni di prima necessità. Sono questi i due nuovi strumenti attività dalla Città di Torino per aiutare i “poveri” del Coronavirus.

La Città, in base all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha aperto presso l'Unicredit un conto corrente. Qui si potranno inviare soldi, che verranno destinati alle persone in difficoltà economiche per consentire loro di poter fare la spesa di beni alimentari e di prima necessità.

Chi lo desidera può effettuare una donazione con bonifico bancario a favore del Comune di Torino, IBAN IT69L0200801033000104431330 con la causale “Torino Solidale art. 66 dl 18/2020”.

Inoltre, per le offerte di cibo o di altri beni di prima necessità, la Città di Torino ha anche attivato l'indirizzo mail torinosolidale@comune.torino.it .