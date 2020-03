Uova di Pasqua giganti al mercato coperto di Porta Palazzo

A Porta Palazzo c'è un mercato che, nonostante le chiusure decretate in queste settimane di emergenza Coronavirus, continua a funzionare: si tratta del IV alimentare, ospitato sotto l'Antica Tettoia dell'Orologio nell'esedra nord-est di Piazza della Repubblica.

In attesa di rivedere anche la piazza esterna riempirsi nuovamente di banchi e persone, i commercianti della tettoia hanno addobbato la struttura con uova di Pasqua giganti: “Vogliamo portare – hanno fatto sapere - un po' di normalità in un momento in cui nulla è normale, vi aspettiamo”.