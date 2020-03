Arrestato per maltrattamenti in famiglia un trentottenne

Un cittadino italiano di 38 anni è stato arrestato giovedì sera dagli agenti della Squadra Volante per maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato anche denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere e minacce aggravate.

Quando gli agenti sono intervenuti, hanno incontrato la parte lesa in strada dove aveva trovato riparo dopo essere riuscita a divincolarsi dal suo aggressore e a fuggire dall’abitazione. La donna, visibilmente scossa, mostrava segni di una colluttazione sul volto.



Controllando l’abitazione, i poliziotti hanno trovato l’alloggio a soqquadro in tutte le stanze con mobili danneggiati e oggetti rotti per terra. Al suo interno c’era il trentottenne, che nel giubbotto indossato occultava due coltelli e uno spray al peperoncino. Nonostante la presenza dei poliziotti, il trentottenne ha continuato a rivolgere minacce alla donna a alla madre. Quando ha visto la sua fidanzata ha anche cercato di scagliarsi, evento impedito dai poliziotti nonostante le resistenze dell’uomo.

Dal racconto della vittima, è emerso che nella serata il suo compagno l’aveva colpita con pugni e schiaffi, nonostante la presenza della figlia minore e le minorate condizioni di salute della donna. Come narrato, l’uomo non era nuovo a tali condotte.