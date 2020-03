Ex Embraco, i sindacati avvertono: "Da aprile a rischio la cassa integrazione per 400 lavoratori"

Il mese di aprile come scoglio da superare, l'ennesimo, per i lavoratori di Embraco: circa 400 persone che ormai da anni non hanno certezze sul proprio futuro e che - in tempi "normali" - avrebbero visto i due anni di ammortizzatori sociali scadere a luglio 2020 dopo la parentesi a vuoto targata Ventures.



Ma il problema potrebbe porsi in tempi ancora più immediati. Come spiegano Fim, Fiom e Uilm di Torino: ""Dal mese di aprile i lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri rischiano di vedersi sospeso il pagamento della cassa integrazione. Oltre ai ritardi già segnalati nell’erogazione degli stipendi di novembre, dicembre e della tredicesima, che tuttora non sono stati versati, il recesso contrattuale dello studio che si occupava di produrre i listini paga per la società Ventures rischia di bloccare i pagamenti degli ammortizzatori sociali".