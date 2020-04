FARE SQUADRA: speciale Sport. Inchiesta dedicata a società, istruttori, atleti, genitori, ecc. Partecipa anche tu!

Vogliamo tracciare una mappatura REALE con il contributo diretto degli addetti ai lavori e dei lettori, da sottoporre a istituzioni, associazioni di categoria, stakeholder e politici per contribuire davvero ad affrontare con fermezza e decisione i giorni del coronavirus e quelli che verranno alla fine della pandemia.



FARE SQUADRA è il nostro obiettivo editoriale: creare focus group con i lettori per trovare vie concrete che possano portare il nostro territorio fuori dalla crisi economica locale.



Abbiamo già fatto una rilevazione dedicata al settore Turismo (alberghiero-ricettivo, balneare, ristorazione ecc) , al mondo Economico (commercio-artigianato-industria-immobiliare- liberi professionisti – agenti - consulenti ecc ), ed al settore Agricolo (fiori, orticoltura e piante) e Agroalimentare (olio, vino ecc); adesso siamo all’inchiesta del 31 marzo - 1 aprile sul mondo Sportivo (Società dilettantistiche, palestre, istruttori, atleti, dipendenti sportivi ecc) nonchè 2-3 aprile per i tutti i lavoratori dipendenti (settore pubblico e privato).

PARTECIPA ANCHE TU ALL'INCHIESTA SULLO SPORT