Newlat - Centrale del Latte, c'è l'accordo: passa di mano il 46,24% delle quote azionarie

Alla fine il "fidanzamento" porta al matrimonio: a poco più di una settimana dall'accordo per la trattativa in esclusiva, è stata trovata l'intesa che porta il 46,24% della Centrale del latte d'Italia (quella che una volta era la Centrale di Torino) a Newlat Group, il gruppo emiliano già presente sul mercato con marchi importanti come Buitoni, Polenghi e Giglio, ma che non aveva una presenza nei territori in cui invece è la Centrale a essere un player importante del settore lattiero caseario.

Il passaggio permetterà tuttavia ai venditori di reinvestire in Newlat con una quota del 5,3% dell'azionariato. L’operazione sarà conclusa nella giornata del 1° aprile.