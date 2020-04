Vendeva mascherine non in possesso dei requisiti di sicurezza. Per questo il Nas di Torino ha denunciato, alla Procura, la titolare di una farmacia.

La negoziante aveva messo in commercio 200 mascherine facciali di protezione sterili per contrastare il Coronavirus, acquistate ed importate direttamente dalla Cina, con sole informazioni in cinese e senza il marchio CE.