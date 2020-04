Nasconde 37 ovuli di droga nel pacchetto di caramelle, arrestato pusher

L’uomo, classe 1982, stava transitando in via Capua quando, alla vista della Volante, ha improvvisamente cambiato il senso di marcia. Insospettiti, i poliziotti lo controllano. Il gabonese giustifica l’uscita dal suo domicilio mostrando un sacchetto con dei beni di prima necessità all’interno. Nel corso della perquisizione, gli agenti trovano all’interno di un pacchetto di caramelle 37 ovuli di sostanza stupefacente, 24 di eroina e 13 di cocaina e 665 euro in contanti. Scattate le manette per il trentottenne, denunciato inoltre per violazione alle recenti normative imposte dal DPCM del 9 marzo, in quanto il sacchetto al seguito era accompagnato da uno scontrino fiscale che dimostrava come la spesa fatta dal pusher risalisse a diverse ore prima.