Allasia: "Necessarie politiche di integrazione per le persone autistiche"

“In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, la quotidianità delle famiglie con figli autistici diventa ancora più complessa. Infatti, oltre a vivere le tante situazioni problematiche che l’emergenza sanitaria in corso presenta, i genitori devono affrontare un’altra emergenza, quella della difficile gestione e cura dei propri figli”, così afferma Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita dall’Assemblea generale dell’Onu e che si celebra il 2 aprile.

“È compito delle istituzioni collaborare al sostegno di processi che favoriscano l’integrazione sociale delle persone autistiche e sollecitare una maggiore conoscenza su questa malattia con politiche attive a favore dei soggetti che ne sono affetti e delle loro famiglie”, aggiunge il presidente.

Secondo le più recenti stime epidemiologiche l'autismo risulta una condizione in aumento, che colpisce un bambino su cento e che coinvolge circa 600mila famiglie italiane.