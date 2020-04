Magliano (Moderati): "Volontariato nostro volto migliore, riconoscenza e un grande grazie"

"Il Volontariato si sta dimostrando e confermando il volto migliore di questo Paese. I Volontari stanno moltiplicando i propri sforzi in queste settimane di emergenza", sottolinea Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in Sala Rossa e a Palazzo Lascaris.

"Le Associazioni si stanno riorganizzando per far fronte alle nuove e urgenti esigenze dell'attualità. Ho più volte sollecitato in Consiglio Regionale del Piemonte un'ordinanza che regoli l'attività dei Volontari: un compito urgente da parte della politica. Grazie alla formula e alla rete di distribuzione consolidate in anni di attività da parte di realtà quali il Banco Alimentare e il Banco Farmaceutico possiamo pensare di introdurre efficacemente la pratica della spesa sospesa, da me promossa e sostenuta, anche grazie alla logistica garantita dai Volontari della Protezione Civile".

"Il nostro ringraziamento più grande e la nostra riconoscenza devono andare al Volontariato e ai Volontari", conclude Magliano.