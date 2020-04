Il Coronavirus come occasione per truffare: la Finanza scopre il caso delle 500mila mascherine fantasma

L'annuncio affidato al Web prometteva dispositivi di protezione di vario genere (le formule che ormai tutti sono abituati a conoscere: FFP1, FFP2, FFP3, ma anche chirurgiche, termometri e prodotti igienizzanti in quantitativi ingenti). Consegne entro dieci giorni: con 500mila pezzi ordinati, il prezzo era inferiore all'euro per ciascuno (0,90 per l'esattezza). In poco tempo, con un clic sono stati oltre 200 i farmacisti raggirati, ma anche medici e infermieri. Gli uomini delle forze dell'Ordine di Vercelli e di Caselle Torinese hanno così stroncato una truffa da oltre un milione di Euro.