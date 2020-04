Onorevole Gancia, Lega: “Grazie ad ABI per aver sburocratizzato la CIG in deroga e la sospensione dei pagamenti dei mutui"

"Un grande ringraziamento all’Associazione Bancaria Italiana (ABI) che si dimostra interlocutore responsabile e innovativo nei tavoli di confronto tra le parti sociali, proponendo soluzioni efficaci che saranno un modello per il resto d’Europa.

Grazie ad ABI per la proposta dell’anticipo da parte degli istituti di credito dell’ammontare necessario all’accredito diretto della Cig in deroga sui conti correnti dei beneficiari, con l’impegno dell’erogazione delle somme entro il 15 aprile. Tale disponibilità permetterà di scavalcare passaggi burocratici inaccettabili nell’emergenza economica in cui versano le nostre imprese.

Non solo grazie ad ABI il congelamento del pagamento dei mutui sulla prima casa si potrà richiedere online e la sospensione del pagamento potrà arrivare fino a 18 mesi in base alla durata della riduzione o sospensione dell’orario di lavoro anche per le domande presentate prima del decreto Cura Italia. La comunicazione telematica con le banche è un grande passo avanti in quanto consentirà da un lato di velocizzare il congelamento dei pagamenti e dall’altro di scongiurare movimenti di persone".

Lo afferma l’on. Gianna Gancia del Gruppo Identità e Democrazia, europarlamentare della Lega.