Coronavirus, la Regione chiude alla riapertura dell'ex ospedale Maria Adelaide

“No alla riapertura del Maria Adelaide, almeno per il momento”: la Regione Piemonte, dopo un sopralluogo realizzato a inizio settimana con il presidente Alberto Cirio in persona, ha così smentito la possibilità di un imminente ripristino dell'ex ospedale ortopedico di Lungo Dora Firenze; il tutto a pochi giorni dalle numerose sollecitazioni arrivate da più parti, prima tra tutte la Circoscrizione 7 attraverso una petizione online da quasi 10mila firme.

A illustrare le motivazioni che hanno portato all'accantonamento di questa idea è il presidente del Consiglio Regionale Stefano Allasia: “La struttura – ha spiegato – è fatiscente perché inutilizzata da quattro anni, per questo non possiamo pensare di inserire pazienti che hanno bisogno di un ambiente adeguato, a maggior ragione quelli in terapia intensiva. I posti che riusciremmo a recuperare, inoltre, sarebbero solamente 35/36, mentre le lunghe tempistiche che richiederebbero una gara d'appalto e i necessari lavori di ristrutturazione non sono compatibili con l'emergenza”.

Le problematiche tecniche alla base della decisione, che si vanno ad aggiungere alle notevoli infiltrazioni d'acqua, agli intonaci pericolanti e all'assenza di arredamento, sono molteplici: “Gli ascensori – ha aggiunto – sono fuori uso, gli impianti elettrici sono da revisionare e certificare, mentre il riscaldamento e la caldaia non funzionano dal 2018. Per il trattamento della covid-19, inoltre, è di fondamentale importanza un'ossigenazione non sostenibile dalle normali bombole portatili: ci vorrebbe una cisterna attualmente non presente, senza considerare la limitata disponibilità di posti letto predisposti a questo utilizzo”.

Il futuro del Maria Adelaide, come quello di altre ex strutture sanitarie, potrebbe essere valutato nel prossimo futuro: “Per scrupolo – ha concluso Allasia – abbiamo valutato, insieme ad assessorato e Unità di Crisi, la disponibilità di diverse strutture, tra cui l'ex Ospedale Militare, ma viste le problematiche si è optato per altre soluzioni; a emergenza passata speriamo di poter discutere con tranquillità di tutti gli ospedali del territorio”.