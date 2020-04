“Gli angeli volontari” della Circoscrizione 5: spesa offerta alle persone in difficoltà a causa del Coronavirus

I giovani del quartiere si mettono a disposizione delle persone meno fortunate. In un periodo particolarmente difficile contraddistinto dall’emergenza sanitaria, economica e sociale creata dal Coronavirus, tra le note positive vi sono senza dubbio le tante iniziative solidali che vedono come protagoniste le persone più forti, pronte a farsi in quattro per le fasce più fragili.

E’ il caso della Circoscrizione 5, dove diversi volontari giovani, in collaborazione con le storiche associazioni di volontariato del territorio come il Giardino delle Idee, il Comitato Case Bianche e la San Vincenzo, hanno promosso una raccolta alimentare straordinaria. Un servizio per le persone che in questo periodo vivono difficoltà economiche, logistiche e organizzative. Tutto è partito dai "ragazzi delle Torri", poi la bontà dell'iniziativa è arrivata a coinvolgere altri giovani e non del territorio. Mary Gagliardi, consigliera della Circoscrizione 5, ha aiutato i ragazzi a costituirsi, facendoli entrare nel volontariato, assicurandoli e chiedendo le necessarie autorizzazioni al prefetto e alla sindaca.

Pasta, scatole, zucchero, caffè, sale, biscotti, ma anche pannolini per i bimbi, sono stati prima raccolti in tre magazzini ricavati in locali sparsi all'interno della Circoscrizione e poi distribuiti alle famiglie in difficoltà economica a causa del Covid-19.

I giovani volontari, che hanno deciso di impegnarsi in prima persona, hanno consegnato i beni di prima necessità di casa in casa, appartamento per appartamento, nel nome della solidarietà. Le famiglie aiutate al momento sono 82.